Il Palio di San Rocco si avvicina . Apre il bando per costruire il drappo

Al via la sfida tra artisti per chi realizzerà il drappo che diventerà il premio per il 51° Palio di San Rocco. La tradizionale sfida tra le quattro contrade figlinesi tra giochi, carri rievocativi e la corsa a cavallo del martedì si svolgerà come consuetudine quale appuntamento principale della Festa del Perdono figlinese a settembre. Il concorso indetto dalla Pro Loco Marsilio Ficino di Figline è aperto a tutti con bozzetti originali da consegnare entro le 17,30 del 1° febbraio allo Sportello FacileFIV di Figline. Dovrà essere di dimensioni 50x25 centimetri, realizzato a mano e raffigurante un’iconografia che richiami la città di Figline e/o il Palio di San Rocco. L’opera dovrà anche contenere gli stemmi delle quattro Contrade e la scritta "51° Palio di San Rocco - Città di Figline". I bozzetti saranno valutati da una commissione presieduta dal presidente della Pro Loco Giampaolo Polvani con un rappresentante per ogni porta cittadina e un esperto d’arte. L’artista selezionato riceverà 600 euro lordi come compenso. Info: [email protected]

Manuela Plastina