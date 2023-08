Il palio di San Rocco compie 50 anni Festa grande, fuochi e sbandieratori

di Manuela Plastina

Il Palio di San Rocco compie 50 anni e li celebra in maniera speciale all’interno della Festa del Perdono, da domani a martedì a Figline. Organizzato dalla Pro loco Marsilio Ficino con il Comune, prevede eventi speciali come i fuochi d’artificio nell’ultima sera, l’esibizione degli sbandieratori, ma anche la premiazione delle figure che hanno scritto la storia di questo Palio e il ricordo dei volontari che non ci sono più. Il drappo premio per il vincitore tra Porta Senese, Aretina, San Francesco e Fiorentina del 50° Palio è stato disegnato da Giuseppe Silvestri: la donna che ne è protagonista, tra divinità e figura mediatrice, simbolo di motivazione e sostegno, riporta i labari delle quattro contrade, la città murata di Figline e il riferimento al 50° anniversario.

Tanti gli appuntamenti per questa lunga Festa del Perdono per tutti i gusti e tutte le età. Tra questi, la cena con spettacolo di intrattenimento per gli ospiti di Casa Martelli lunedì sera. Con la guida di Daniela Matteini, sabato mattina sarà possibile scoprire il centro storico, la tradizione del Palio e Villa Casagrande. Sarà celebrato e rinnovato sabato alle 18 anche il trentennale del patto di gemellaggio con la cittadina tedesca di Pfungstadt accompagnato dalle note della scuola di musica Schumann.

La processione delle quattro contrade figlinesi e degli Sbandieratori dei Borghi e Sestieri darà il via ufficiale alla Festa domani alle 21, seguita dal fashion show "Figline va di moda" con canto e ballo: conduce Mirko Bonatti con ospite d’onore il cantante Matteo Becucci, volto noto della musica e della tv. Parte del ricavato andrà a Trisomia 21. Tra sabato e domenica si entra nel vivo della competizione tra contrade con la rievocazione storica coi carri e le gare. Tanti anche gli eventi collaterali tra podismo, ciclismo, tombole, mostre e street food, oltre all’immancabile luna park. Info: 055.9125303; [email protected]