Il Palio delle Tre Corone 2023 a Rignano: 5 giorni di festa grande

Il popolo della Torre si è aggiudicato il Palio delle Tre Corone del 2023. Bella e calorosa la partecipazione a tutte iniziative organizzate quest’anno per la Festa del Perdono rignanese che si è conclusa appunto con le gare tra i popoli e la premiazione finale del vincitore dei giochi. Organizzata dalla Compagnia dei popoli e la Pro Loco con il Comune e il sostegno materiale di tante associazioni, la festa del Perdono ha proposto per cinque giorni giochi, sport, arte, libri e musica.

Negozi e associazioni hanno invece animato le vie del capoluogo, con anche una fiera di beneficenza della Croce Rossa e il luna park presenti per tutta la durata dell’evento. Grande successo hanno poi riscosso i vari e variegati eventi sportivi, con la camminata ludico motoria e la corsa non competitiva Rignano Run e tanti atleti che hanno preso parte alla corsa ciclistica per il trofeo Commercio Industria e Artigiano.