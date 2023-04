Il Paese è vecchio Ripensiamo l’organizzazione

Sandro

Rogari

Ma ora è il momento di ripensare l’organizzazione sanitaria. È inutile ricordare che si tratta di un servizio fondamentale per una popolazione che invecchia. L’invecchiamento non implica solo l’accrescimento della domanda di prestazioni, ma anche la semplificazione delle procedure di accesso. Gli anziani non hanno conosciuto i sistemi di comunicazione informatica nell’età in cui questi vengono assimilati con facilità, come accade ai nativi digitali. Le Case della comunità debbono quindi interloquire con la popolazione anche con i tradizionali metodi a sportello. Infine, gli ospedali di comunità, strutture intermedie fra le Case e i grandi ospedali. Coprono la degenza di chi, dimesso, non può tornare a casa. E’ un passaggio innovativo per decentramento e accrescimento dei servizi. Non resta che sperare che tutto divenga operativo in breve.