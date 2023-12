Il Paese dei balocchi. Il burattino in mostra

Una mostra e uno spettacolo teatrale per approfondire la figura di Pinocchio in occasione del 140° anniversario dalla pubblicazione del libro dedicato alle sue avventure. Appuntamento oggi pomeriggio (ore 17), con la presentazione in anteprima, al foyer del Teatro Verdi di Firenze, del progetto Pinocchio Ort in mezzo ai costumi di scena, insieme agli enti sostenitori, tra cui Ort (Orchestra della Toscana), Fondazione Collodi e Teatro del Giglio di Lucca. Si potrà così ammirare la mostra "Il Paese dei Balocchi", a cura della Sartoria Teatrale Nanina di Lucca. Si tratta dei costumi dell’opera teatrale "Pinocchio. Storia di un burattino" di Aldo Tarabella, che ha debuttato al Teatro del Giglio di Lucca nell’ottobre 2021. Lo spettacolo (libretto di Valerio Valoriani, musiche e regia di Aldo Tarabella, scene e costumi di Enrico Musenich, elaborazioni video di Emiliana Paoli) andrà quindi in scena sabato 20 gennaio (ore 16.30) in un’edizione nuova e interattiva. Previste videoproiezioni sullo sfondo, la musica blues con Lucignolo e il Paese dei Balocchi, tarantelle e fanfare dei burattini di Mangiafuoco. Cantanti: Eleonora Boaretto, Clemente Antonio Daliotti Piero Terranova, Antonia Fino, Consuelo Gilardoni, Andrea Deluca, Chiara Prucher. L’Orchestra della Toscana sarà diretta per l’occasione da Jacopo Rivani. L’iniziativa fa parte dei tanti appuntamenti organizzati dalla Fondazione Nazionale Carlo Collodi (presieduta da Pier Francesco Bernacchi), proprio in occasione del 140° anniversario della pubblicazione de "Le avventure di Pinocchio", con la media partnership di Qn, La Nazione, Il Giorno e Il Resto del Carlino.

Li.Cia.