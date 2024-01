Il Paese dei Balocchi. A Sesto è già Carnevale. Coriandoli e giochi

Carnevale in anticipo quest’anno a Sesto. La kermesse "Il Paese dei balocchi" dedicata a Pinocchio, organizzata dal Comune e dalla Pro Sesto- Pro Loco di Sesto Fiorentino con la collaborazione di molte altre realtà ed associazioni, prenderà infatti il via oggi con una serie di iniziative. Dalle 14,30 i bambini presenti in piazza Vittorio Veneto saranno coinvolti dagli animatori con giochi di gruppo e simpatiche gags. Previsto anche un punto ‘Wow’ per foto e selfie. Mezz’ora più tardi inizieranno le iscrizioni del "Concorso delle mascherine" e dalle 16,30 alle 18,30 è fissata la sfilata delle mascherine e la premiazione delle creazioni più riuscite: in particolare saranno assegnati riconoscimenti per l’originalità, la creatività e l’interpretazione. In piazza Vittorio Veneto saranno poi presenti gli stands delle associazioni di volontariato con gadgets, coriandoli e stelle filanti. Sarà inoltre possibile degustare ottima cioccolata calda e bomboloni, cenci e biscotti. Gli altri appuntamenti carnevaleschi sono già fissati per domenica 4 febbraio e per martedì 13 con una particolare edizione del "Carnevale in musica" con Dj set e Discomusic.