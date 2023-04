"Il Padule è un ghetto inaccessibile"

di Sandra Nistri

Stanchi, esasperati e con la percezione di essere considerati ‘cittadini di serie B’. Almeno per quanto riguarda la viabilità. Non nascondono la loro rabbia i residenti nel quartiere di Padule in merito ad alcune scelte fatte da tempo dall’amministrazione comunale che relegherebbero in una sorta di ‘ghetto chiuso’, con limitate possibilità di uscita, chi abita in zona, spesso da più generazioni: "Via Sarri – spiega un cospicuo gruppo di rappresentanti degli abitanti del quartiere – è stata chiusa da molti anni con la dismissione del cantiere comunale ma rappresentava la via d’accesso principale a Padule: non si capisce perché non possa essere riaperta e perché il ponte che è stato realizzato, nell’ambito della nuova lottizzazione nella strada, sia solo pedonale e non carrabile. Attualmente chi abita qui ha solo due possibilità: percorrere via del Risorgimento in doppio senso arrivando a viale Togliatti, con difficoltà enormi a immettersi nella direttrice, oppure via Lino Chini a senso unico. In questo caso entrare con l’auto nel viale è una vera e propria impresa. Quindi siamo in pratica chiusi e, se dovesse accadere qualcosa di grave, ci sarebbero difficoltà per i mezzi di soccorso come abbiamo già avuto modo di avere l’anno scorso quando una ambulanza che doveva raggiungere la Perfetti Ricasoli è rimasta bloccata qui davanti alla chiusura di via Sarri ed è dovuta tornare indietro, con minuti preziosi persi".

La preoccupazione dei residenti, che già in passato hanno promosso raccolte di firme e hanno incontrato rappresentanti della giunta comunale, guarda anche al futuro: "Qui in via Sarri – dicono – sono stati costruiti 72 appartamenti che sono ancora vuoti: cosa accadrà quando queste famiglie arriveranno e ci saranno almeno cento auto in più in giro? Sarà impossibile circolare e trovare posti per la sosta perché già ora abbiamo enormi difficoltà a parcheggiare".

Le richieste dei cittadini di Padule al Comune sono dunque precise: "Chiediamo di riaprire via Sarri a doppio senso – sottolineano – trovando tutti i possibili mezzi dal punto di vista tecnico per rendere nuovamente utilizzabile questa strada che, fra l’altro, è antichissima. In alternativa poniamo anche la possibilità di aprire una ulteriore possibilità di uscita da via di Focognano verso via degli Olmi dove, fra l’altro, c’è già una predisposizione. In ogni caso la soluzione va trovata ed in tempi stretti perché non ne possiamo davvero più".