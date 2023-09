Oggi (ore 18) al cinema Astra di piazza Beccaria, nell’ambito del festival “FloReMus“, organizzato dall’associazione l’Homme Armé, è in programma la proiezione di “Il Padrone delle Note – Josquin Desprez“, scritto e diretto da Marco Zarrelli (Italia 2023, produzione Mescalito Film), in collaborazione con la Fondazione Stensen. Il documentario nasce per celebrare il 500esimo anniversario della morte di Josquin Desprez, il compositore che ha segnato musicalmente il Rinascimento. Il film segue quest’uomo dall’indole schiva attraverso le corti più prestigiose d’Europa, al fianco dei più celebrati artisti e letterati del tempo.