Il nuovo volto del Palazzo Pretorio. Due milioni d’investimento

Ancora le future destinazioni non sono state specificate ma il nuovo volto del Palazzo Pretorio attraverso, tra l’altro i cospicui fondi (ben 2 milioni e 430mila euro) arrivati dal Pinqua, il Piano nazionale qualità dell’abitare, comincia a prendere forma. Nell’ultimo consiglio comunale lo storico palazzo è stato ancora al centro per l’approvazione, all’unanimità, di una deroga a livello urbanistico per l’inserimento di una serie di previsioni aggiuntive rispetto al piano preliminare: "In particolare – sottolinea l’assessore all’Urbanistica Damiano Sforzi – per il superamento delle barriere architettoniche è stata prevista la realizzazione di un ascensore per raggiungere il piano superiore e di un vano accessorio al bar per la realizzazione di uno spogliatoio. L’elemento importante però sarà, soprattutto il nuovo collegamento pedonale, parallelo alla caserma dei carabinieri tra via Corsi Salviati. piazza Ginori e il Palazzo Pretorio". "Siamo particolarmente contenti – sottolinea Per Sesto - di aver approvato la delibera che permette di definire il nuovo assetto di Palazzo Pretorio. Un percorso che ci ha visti sempre attenti sulla necessità di riportare questa struttura ad una piena fruibilità e che ci ha visto accogliere con favore l’ottenimento delle risorse necessarie alla fine della precedente legislatura. E negli anni gli interventi sono stati tanti, dal recupero della facciata, dalla messa in sicurezza".

S.N.