Il nuovo sportello per la tassa rifiuti in via dei Sette Ponti

Cambia sede lo sportello Tari di Reggello: non più al piano terra del municipio, ma ufficialmente da oggi apre le porte in via dei Sette Ponti 11. Il suo compito è fornire tutte le informazioni riguardanti la tassa sui rifiuti (L. n. 147 del 2013) e le relative operazioni come l’iscrizione, la cancellazione, la bollettazione. È aperto al pubblico ogni lunedì, mercoledì e venerdì dalle 9 alle 12 con possibilità di avere un appuntamento o ricevere informazioni al numero 0423.601755. Intanto anche per quest’anno è attivo il progetto "Ricicla & vinci": si possono accumulare punti conferendo ai centri di raccolta di Aer vernici, ingombranti, tubi fluorescenti, Raee e batterie, metalli e tutto ciò che non va messo nel porta a porta. In cambio, ci sarà uno sconto sulla Tari dell’anno successivo. Tra le strutture dove conferire i rifiuti ci sono "Lo Stecco" e il "Burchio" nel Comune di Figline Incisa e "Il Poderino" a Reggello. Sul portale www.riciclaevinci.it si può monitorare la propria situazione di conferimento.