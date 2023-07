Il nuovo procuratore Spiezia al fotofinish batte Squillace Greco con il voto che vale due

di Stefano Brogioni

FIRENZE

Quindici voti contro quindici voti. Il plenum del Consiglio Superiore della Magistratura si divide a metà sulla nomina del nuovo capo della procura di Firenze. Ma sarà Filippo Spiezia, che ha battuto al fotofinish l’attuale procuratore di Livorno Ettore Squillace Greco, l’erede di Giuseppe Creazzo, per un ruolo scoperto ormai da quasi un anno.

Decisivo, nel perfetto equilibrio determinato anche da due astensioni (tra cui quella della Primo presidente della Cassazione ed ex presidente della corte d’appello di Firenze, Margherita Cassano), è stato il voto del vicepresidente del Csm, nonché presidente della seduta, Fabio Pinelli, come previsto dal regolamento. Hanno sostenuto Spiezia pure tutti i laici di centrodestra, il laico di Italia Viva Ernesto Carbone, il Pg della Cassazione Luigi Salvato e l’intero gruppo di Magistratura Indipendente, la corrente delle toghe ritenuta più vicina al governo, con l’ eccezione del pm di Palermo Dario Scaletta che si è astenuto. Spiezia, 60 anni, in magistratura dal 1991, vanta una lunga esperienza da sostituto procuratore a Salerno, nella Direzione Nazionale Antimafia e a Eurojust, l’agenzia dell’Unione europea per la cooperazione giudiziaria penale. Andrà a guidare un ufficio composto da oltre trenta magistrati, che sta portando avanti indagini delicatissime, su vari fronti. Dalla recente scomparsa della bambina Kata alle indagini sui mandanti delle stragi del 1993, passando dall’udienza preliminare in corso sulla fondazione Open, in cui il leader di Italia Viva Matteo Renzi è tra gli imputati, come lo sono i suoi genitori in un altro procedimento, quello sulle bancarotte delle cooperative.

Favoritissimo con la precedente legislatura, i ritardi nella nomina non hanno agevolato la posizione di Ettore Squillace Greco, l’unico dei tre candidati giunti al plenum (la terza era l’attuale procuratore aggiunto di Napoli Rosa Volpe) a poter vantare nel curriculum un incarico direttivo già espletato, quello alla procura di Livorno. Squillace Greco, inoltre, aveva già lavorato a Firenze, nella Direzione distrettuale antimafia.

Votazione vivace, nella seduta di ieri pomeriggio. Spiezia si è portato in vantaggio sin dal primo turno di votazione, quando però non è stata raggiunta la maggioranza assoluta: 15 voti per lui, 11 per Squillace Greco, 4 per Volpe.

Al ballottaggio, i voti di Volpe sono finiti a Squillace Greco. Ma l’equilibrio del quindici pari è stato rotto, a favore di Spiezia, dalla preferenza “pesante“ del vicepresidente Pinelli.

Con l’arrivo del nuovo capo, s’interrompe un periodo lungo oltre un anno in cui la procura è stata retta dal procuratore aggiunto Luca Turco.

Nel giugno dell’anno scorso, infatti, dopo otto anni in carica e sulla scia delle polemiche per le accuse di avanches a una collega uscite dal pentolone del caso Palamara, Giuseppe Creazzo passò alla procura dei minori di Reggio Calabria.

Ma il lavoro del Csm per Firenze non è ancora concluso. Resta da coprire anche il posto di procuratore generale presso la corte d’appello.

Il plenum di ieri, inoltre, ha sancito la nomina del giudice Fabio Frangini quale nuovo presidente del tribunale di Siena. Ha battuto la collega fiorentina Agnese Di Girolamo.