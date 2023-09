Il nuovo ponte sull’Arno Un viadotto di 900 metri per fare respirare la Piana

di Lisa Ciardi

FIRENZE

Una nuova strada lunga 2,7 Km, dall’uscita della Fi-Pi-Li di Lastra fino a Signa, con 900 metri di viadotto e un ponte in acciaio, in grado di superare sia l’Arno che la vicina tratta ferroviaria. Sono le caratteristiche della nuova viabilità di collegamento fra le Signe, per la quale sono stati aggiudicati in via provvisoria i lavori al raggruppamento di imprese costituito dal Consorzio stabile On site Scarl, Giugliano costruzioni metalliche Srl e Ausilio Spa. Si tratta di un’opera attesa da decenni visto che oggi, dall’Indiano fino a Montelupo (con il piccolissimo ponte di Camaioni, accessibile peraltro a senso unico alternato) l’unico modo di attraversare l’Arno senza entrare in autostrada è proprio utilizzare il ponte fra Signa e Lastra a Signa, che è però raggiungibile solo attraversando i due centri abitati.

La conseguenza è un flusso enorme di veicoli che strangola i due Comuni e paralizza il traffico nelle ore di punta, penalizzando sia i centri abitati che i distretti produttivi. Tanti i progetti e gli annunci fatti sin dagli anni Settanta, fino ad arrivare alla Bretella Stagno-Prato, travolta da guai giudiziari e finanziari. Da allora, era il 2011, l’idea di un nuovo ponte è rimasta sospesa, fino a riprendere forza e a portare, nel dicembre 2022, a indire la gara per un nuovo progetto, più snello rispetto al passato. Ora parrebbe la volta buona: l’aggiudicazione dei lavori e il cronoprogramma prevedono la consegna dei cantieri nel 2024 e la loro fine nel 2028. Nel frattempo, a Signa, è già in costruzione il nuovo ponte sul Bisenzio, che farà parte della nuova arteria.

A illustrare i dettagli dell’opera, ieri, il presidente della Regione, Eugenio Giani, l’assessore regionale alle infrastrutture Stefano Baccelli, il direttore Enrico Becattini e il responsabile unico del procedimento Antonio De Crescenzo, insieme ai sindaci di Lastra a Signa, Signa e Scandicci, Angela Bagni, Giampiero Fossi e Sandro Fallani.

"Finalmente ci siamo - ha detto Giani -. Si tratta di un’infrastruttura importantissima per tutta la Piana fiorentina, fortemente legata alla Fi-Pi-Li e all’uscita di Lastra, che cambierà in positivo il volto del territorio, connettendo le zone di Scandicci-Lastra con quelle di Signa, Campi e Prato. Sappiamo quanto l’attuale ponte fra Signa e Lastra, ricostruito nel dopoguerra, crei code, anche di un’ora. L’opera sarà strategica anche dal punto di vista della sicurezza, perché realizzeremo una cassa di espansione, una pista ciclopedonale e altre opere di compensazione ambientale". L’infrastruttura è già finanziata per 71,5 milioni di euro: 65,5 da Fondi di sviluppo e coesione e 6 da fondi regionali. In più, la Regione sta lavorando per ottenere altri 25 milioni di euro dal Fondo di sviluppo e coesione per potenziare via Arte dalla Paglia, a Signa, estendendola fino all’Indicatore, in direzione Prato. L’iter comunque non finisce oggi: al momento l’aggiudicazione è provvisoria e sono necessari ulteriori passaggi. Se tutto andrà bene, diventerà definitiva dal 30 aprile 2024, permettendo l’inizio dei lavori a dicembre dello stesso anno e l’entrata in funzione nel luglio 2028. "È la prima opera pubblica di questa portata appaltata direttamente dalla Regione – ha detto ancora Giani - . Fino a oggi, appalti così rilevanti venivano affidati ad Anas e alle Province".