Il nuovo Pd Fedeli alla linea Nardella: "Ora una sola maglia" Giani è con lui, "clima giusto"

Un altro tassello del nuovo Pd è andato al suo posto. E dopo le battaglie per la conquista della segreteria, è arrivato il momento non solo della tregua, ma di remare tutti dalla stessa parte. Iniziando dal cedere la presidenza del partito all’avversario, ossia a Stefano Bonaccini. Ne è convinto Dario Nardella, ieri in prima fila all’assemblea del Pd a Roma, dove la segretaria trionfatrice Elly Schlein ha proposto e ottenuto con votazione a larga maggioranza, la presidenza del Pd per il governatore dell’Emilia Romagna.

"Ha ragione Bonaccini quando dice ‘il congresso è finito, togliamoci le magliette delle squadre mettiamoci quella unica del partito’ - afferma il sindaco Nardella, che aveva sostenuto la candidatura di Bonaccini –. Aggiungo io, rivolgendomi a tutti noi, che l’importante è che sotto la maglietta unica non ci sia la canottiera della corrente".

Correnti che Nardella ritiene non ostacoleranno il cammino del Pd a Firenze, dove però qualche aggiustamento di tiro anche nel governo della città potrebbe arrivare. A cominciare dal Poc, piano operativo comunale che proprio oggi va in consiglio comunale. "L’abbraccio fra la segretaria e il presidente - prosegue Nardella – è il simbolo della sincera volontà di trovare l’unità. E tutto il lavoro che abbiamo fatto a Firenze, dove il partito provinciale è stato costruito insieme a quello cittadino, va nella direzione dell’unità. Pertanto sono convinto che anche l’amministrazione comunale ne uscirà rafforzata".

Fiducioso anche il presidente della Regione, che nella sua giunta ha ben cinque assessori di area Schlein, e che ieri, dopo l’assemblea ha detto: "Ho visto il clima giusto per un partito che si vuole davvero fare interprete di tutte le istanze, da quelle più riformiste a quelle più idealiste. Il rapporto di stima fra la segretaria Schlein e il presente Bonaccini è quello che serve per l’unità e il futuro del Pd".

Intanto, nel percorso di completamento dello staff del partito, c’è anche l’ingresso di Federico Gianassi, parlamentare ed ex assessore di Palazzo Vecchio.

O.Mu.