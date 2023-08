Il nuovo folk and roll partenopeo Gli Aftersat arrivano all’Anconella con le loro armonie mediterranee

di Barbara Berti

Al parco dell’Anconella il concerto degli Aftersat. Il 12 agosto (ore 21,30, ingresso libero), nell’ambito dell’ottava edizione di Firenze Suona Estate, è in programma il live dei "Aftersat", interessante e potente band di folk partenopeo, vincitrice della miglior performance al "Firenze Suona Contest 2023" (a maggio scorso Viper Theatre), dopo essersi aggiudicata il secondo posto e vari premi in altri concorsi musicali nazionali.

Il gruppo nasce nel 2017 dall’incontro di cinque giovani musicisti, ognuno con un proprio background artistico. Il progetto ha fino dagli esordi l’ambizione di ricercare un linguaggio musicale nuovo, capace di coniugare la tradizione folk campana con sonorità e armonie più contemporanee che guardano sia al Nord Europa sia al bacino del Mediterraneo. Diverse sono le partecipazioni a contest nazionali importanti come lo "Sponz Fest" e il "Lennon Festival", festival in provincia di Catania, dove si aggiudicano il premio Dcave records e, quindi, la registrazione di un Ep nello storico The Cave Studio. La direzione del loro percorso musicale cambia sotto la guida artistica di Daniele Grasso, che porterà alla band nuova linfa vitale, consapevolezza e maturità.

L’Ep "Intosole" è quindi il segno evidente di una nuova fase artistica. Il gruppo ha partecipato a "Voci per la libertà" per Amnesty International nel 2021, arrivando in finale, col brano "Sanpapiè", dedicato a coloro i quali cercano una speranza, un conforto in una nuova terra e accoglienza dalle mani di ognuno di noi.

Secondo posto al "Songwriters Contest" di Pomigliano, arrivando dove il gruppo vince il premio di Miglior Performance. Nel 2022, invece, la band vince la 19esima de "L’isola che non c’era", aggiudicandosi il premio di promozione del "Nuovo Imaie", consistente nella promozione di un tour, e il premio di Miglior Performance in occasione del "Premio Città di Leonforte", in provincia di Enna.

Nel 2023 la band pubblica due nuovi singoli, "Terra C’Accide" e "Ce Credo Ancora", con la produzione artistica di Massimo De Vita dei Blindur. Entrambi i brani sono accompagnati da videoclip prodotti e girati interamente da "Produzioni Dal Bunker", a cui si affidano anche per un restyling del logo e dell’immagine collettiva.