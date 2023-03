Il nuovo anno dell’Orchestra da Camera

di Giovanni Ballerini

"Da sempre l’Orchestra da Camera Fiorentina sostiene le nuove generazioni: musicisti molto preparati, formatisi nei conservatori e nelle scuole di musica italiane, a cui non vengono offerte sufficienti e adeguate proposte professionali". La pensa così il spiega il direttore stabile e fondatore dell’Orchestra, Giuseppe Lanzetta, che annuncia una nuova stagione concertistica aperta ai giovani talenti grazie anche al progetto Professione orchestra. In totale saranno oltre 40 i concerti che, da marzo a ottobre, si svolgeranno nella Basilica di Santa Croce, al Forte Belvedere, a Palazzo Medici Riccardi, alla Fondazione Zeffirelli, all’Auditorium di Santo Stefano al Ponte e in altri spazi secolari della città e dei suoi dintorni. L’inaugurazione si tiene domenica 19 e lunedì 20 marzo all’Auditorium di Santo Stefano al Ponte con l’Orchestra da Camera Fiorentina e Marco Lorenzini al violino solista, alle prese con il Concerto per violino e orchestra in mi minore Op 64 di Felix Mendelssohn-Bartholdy, in abbinamento con Beethoven di cui è in programma la Prima sinfonia in do maggiore, op. 21. Fra gli ospiti della stagione 2023, ricordiamo il primo fagotto dell’Orchestra dell’Accademia di Santa Cecilia Francesco Bossone, il pianista Premio Busoni Giuseppe Andaloro, il violinista Premio Paganini Francesco Manara, il primo violino dei Solisti Veneti Marco Fornaciari, il virtuoso di bandoneon Mario Stefano Pietrodarchi, il direttore turco Hakan Sensoy.