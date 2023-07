Il nostro tour dell’inciviltà Ingombranti e spazzatura abbandonati ai cassonetti

di Carlo Casini

Rifiuti davanti ai cassonetti, una piaga che appesta la città. Da una parte gli ingombranti, abbandonati davanti ai bidoni invece di chiamare il ritiro gratuito o portarli alle stazioni ecologiche. I materassi vanno per la maggiore, nel nostro giro fiorentino sotto lo stellone ne troviamo ben tre, uno davanti alla casa del popolo del Galluzzo, uno in piazza Acciaiuoli e uno nella scarpatina di via Simone Martini. Poi gli arredi: un condizionatore e un cassettone in via Pisana dopo il teatro Florida, un divano in via Brunone, una sdraio in via dell’Argingrosso. Gettonati anche i rifiuti edili, perraltro in punti dove il decoro sarebbe ancor più dovuto: infissi ai cassonetti dell’Asl di via Chiusi, pancali a quelli del cimitero del Galluzzo, secchi da imbianchino all’ingresso del parco di Villa Strozzi. Il triste primato della pericolosità va a una bombola del gas accanto a bussolotti di smalto, sotto il sole a 37 gradi ai bidoni di via Simone Martini. Ci sono poi casi particolari: cassette del mercato abbandonate che rimangono lì tutto il finesettimana, vedi piazza Acciauoli.

Dall’altra parte c’è poi la questione sempre più lamentata dei sacchetti conferiti fuori i bidoni invece che dentro. Nella torrida domenica di ieri, con la città vuota per i fiorentini che sono partiti, il feomeno è meno prepotente dei giorni scorsi: meno persone, meno rifiuti. Ma è comunque manifesto. Alla base c’è sicuramente tanta inciviltà, che tuttavia viene accentuata da altri motivi . Una correlazione appare evidente nel nostro giro: i sacchi abbondano davanti a quei primi cassonetti di frontiera che soffrono la contiguità con il porta a porta. Largo del Boschetto viene sepolto dalla spazzatura di tutte le colline del Quartiere 4, viale Europa da Sorgane e Bagno a Ripoli, San Bartolo a Cintoia da Ugnano.

Ci sono casi come quello di via Siena, tranquilla stradella residenziale alla fine della Fipili, che si è vista spostare qui i cassonetti che prima erano davanti ai capannoni di viale Piombino. "La gente che esce dalla superstrada scarica tutta qui, fuori dai bidoni. Qui la via è talmente stretta che tutti gli odori nauseabondi ci appestano le case", lamenta Stefania Cozza. Curiosa coincidenza, da quando la scorsa abbiamo chiesto lumi – per ora non arrivati – ad Alia sul caso, la cosa pare risolta, assicura Valerio Luppini, frontista e pensionato che non solo ha segnalato il disservizio ad Alia, ma si impegna a raccogliere ogni giorno con il suo cestone i rifiuti, differenziarli e conferirli correttamente: "In questa settimana ho notato una presenza maggiore da parte degli operatori Alia".