"Il nostro impegno per proteggere le acque"

Lo scorso 28 gennaio noi alunni abbiamo organizzato un incontro a scuola, una sorta di ‘conferenza stampa’ in cui, in veste di giornalisti, abbiamo intervistato Paolo Masetti, il presidente del Consorzio di Bonifica 3 Medio Valdarno, accompagnato dall’addetto stampa Sandro Matteini. Il presidente ha risposto alle nostre domande e abbiamo capito che è fondamentale proteggere le acque e proteggersi dalle acque, perché sono sia un bene sia un pericolo. Controllare il livello dei fiumi e monitorare le piogge è importante: serve a prevenire allagamenti o alluvioni. A livello regionale esiste una rete di punti di monitoraggio della pluviometria e dell’idrometria.

Ci siamo chiesti in che modo la crisi climatica influisca negativamente sui corsi d’acqua. Il presidente ha risposto che amplifica i fenomeni meteo come pioggia o calore. Il cambiamento causa temporali concentrati, difficili da prevedere e con ripercussioni al suolo molto rischiose. Abbiamo chiesto poi se è mai capitato di aver trovato reperti archeologici durante gli scavi per i lavori e il Masetti ha detto che spesso sono stati rinvenuti. Tra i più importanti il ritrovamento delle fondamenta di una villa romana a Coverciano. Sono state trovati in Arno, zona ponte Vecchio, alcuni pezzi di antiche colonne romane in marmo, appartenute ai vecchi templi di Firenze, utilizzate per rafforzare le sponde del fiume.

Quest’esperienza ci è piaciuta molto, abbiamo conosciuto l’importanza del Consorzio e imparato come i nostri comportamenti possono tutelare i corsi d’acqua.