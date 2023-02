"Il nostro cuore è spezzato per sempre" Il mondo del calcio piange Nicholas Faccioli

Nicholas Faccioli aveva 21 anni. Rivivrà nelle persone che da ieri riceveranno i suoi organi grazie a un gesto di grande generosità da parte della sua mamma Angela. Oggi l’ex calciatore cresciuto nel Novoli e nella Cattolica Virtus sarà esposto – dalle 8,30 alle 19,30 – alle cappelle Ofisa di via delle Panche 56. Domani giovedì benedizione della salma alle 10. Poi la cremazione a Trespiano.

Fatale a Nicholas l’incidente stradale alla guida del suo scooter nella notte tra sabato e domenica in via delle Panche. Nicholas – perduto il controllo del mezzo per cause ancora in via di accertamento – era andato a sbattere contro un palo dell’illuminazione, all’altezza della sede della Misericordia di Rifredi, ad appena un centinaio di metri da casa.

La notizia della morte di Faccioli è piombata nella grande comunità del pallone lasciando tutti sconvolti. Classe 2001, tanti successi a livello giovanile con la maglia giallorossa della Cattolica, aveva poi militato per un paio di stagioni a Doccia. Il salto nell’Aglianese e le stagioni da dilettante all’Antella e nel Prato 2000.

Lo piangono in tanti, Nicholas. Coloro che l’hanno conosciuto e apprezzato, soprattutto nell’ambito sportivo. Un messaggio per tutti: è quello di Paolo Bosi dirigente della società di Soffiano: "Sei entrato a far parte della nostra famiglia in punta di piedi. Lo sguardo da duro e l’atteggiamento burbero erano la tua corazza, per difenderti dalle dure prove che la vita di aveva imposto già da ragazzo. Impossibile però nascondere il tuo grande cuore buono, bisognoso di affetto, del quale ci siamo innamorati tutti. Oggi il nostro cuore è spezzato, per sempre. Ciao Nick, sempre con noi". E la società San Michele Cattolica di via Piero di Cosimo: "Alcuni restano con noi per anni, altri solo qualche stagione: poco importa. Per noi diventano come figli, fratelli, nipoti. Diventano parte della nostra grande famiglia giallorossa. E ci restano per sempre".

Scrive l’Antella 99 dove il ventenne aveva militato tra il 2019 e il 2021: "Nessuna parola è in grado di esprimere il nostro dolore davanti ad una tragedia come questa. Era arrivato da noi in prestito. E per me era come un figlio" dice il Ds all’epoca allenatore, Stefano Alari. "Riposa in pace campione" scrivono, a nome della Nuova Polisportiva Novoli, il presidente Roberto Travagli e il direttore generale Stefano Rossi.