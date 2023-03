"Il nostro Carnevale medievale punta tutto su Santa Caterina"

È dedicata alla vita di Santa Caterina da Siena la rappresentazione teatrale che la Contrada del Cavallo porterà nello spazio lungo le mura di San Casciano in occasione dell’11ª edizione del Carnevale medievale che si terrà il 26 marzo. Il perché della scelta della Patrona d’Italia e d’Europa, nata a Siena il 25 marzo del 1347 e morta a Roma il 29 aprile del 1380, una delle donne più influenti e incisive della politica religiosa medievale, lo spiega il capocontrada bianconero Andrea Paliotto. "Abbiamo deciso di affidare la nostra rappresentazione – dice - ad un personaggio femminile che è stato di fondamentale importanza per la storia politica e religiosa medievale e che risulta essere al contempo di notevole attualità. Una donna che ha saputo emanciparsi, pur nei limiti della mentalità del tempo, e che è riuscita a far tornare il Papa da Avignone a Roma, definendo così il corso della storia". I contradaioli bianconeri tuttavia non si sbilanciano sulla messa in scena. Per il momento i dettagli della rappresentazione medievale, scritta e ideata dalla Contrada, vincitrice in tre occasioni, nel 2014, nel 2015 e nel 2019 (in quest’ultima, per il decennale, si aggiudicò il premio speciale "chiave d’oro"), sono top secret. Dopo essersi dedicata alla ricerca della documentazione storica e ad uno studio attento, che ha tratto ispirazione dalle Lettere di Caterina, la Contrada ha scelto di far leva su alcuni aspetti caratteriali della donna. "Ci ha colpiti il fatto che, nonostante le difficoltà del tempo, sia stata una donna di azione", prosegue Paliotto. "Il suo senso di ribellione verso un destino che la società aveva già deciso per lei, la sua forza di volontà e di spirito, le sue visioni mistiche ed infine il suo contributo politico". Per questo, conclude, "puntiamo soprattutto all’emotività e all’espressività lasciando una scena il più possibile semplice, anche i carri saranno essenziali, così come semplice e povera era la vita scelta da Caterina. Ce la metteremo tutta per vincere, stupire ed emozionare, è il Carnevale che toccherà le corde dell’anima".

Andrea Settefonti