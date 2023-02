Il nodo della rappresentanza "Investire sulle competenze"

Una scuola politica per formare i dirigenti di oggi e domani alla guida di Confcooperative: una scelta coraggiosa e innovativa quella messa in campo dall’associazione che ha esordito ieri con il primo incontro-seminario nella sede della Camera di Commercio di Firenze. A confrontarsi su un tema di grande attualità relativo alla rappresentanza la presidente di Confcooperative Toscana, Claudia Fiaschi, il presidente nazionale di Confcooperative, Maurizio Gardini, il sociologo Giancarlo Rovati della Cattolica di Milano, moderati dalla caporedattrice de La Nazione di Firenze Cristina Privitera. Un corso al quale partecipano 24 cooperatori provenienti da ogni parte della Toscana, di tutti i settorifederazioni, giovani ma anche over50, amministratori di cooperativa ma anche semplici operatori.

"Abbiamo voluto inaugurare un percorso formativo di alta rappresentanza, con l’ambizione di rivedere, aggiornare e ricostruire il ruolo del “rappresentante” di un’associazione di categoria. Fare rappresentanza di impresa in modo efficace è un lavoro che non si improvvisa. Tantomeno lo è in un periodo storico che richiede innovazione di modi e forme della rappresentanza. C’è un grandissimo bisogno di formazione in questo ambito – ha detto Fiaschi – e abbiamo deciso di partire proprio da qui. La formazione rappresenta uno strumento strategico per acquisire consapevolezza di ruolo, conoscenze, competenze per animare la partecipazione dei soci alla costruzione dei contenuti di rappresentanza e competenze negoziali verso i diversi interlocutori e le istituzioni".

"L’associazionismo imprenditoriale in Italia – ha sottolineato Maurizio Gardini – non è forte come vorremmo. La rappresentanza, in taluni frangenti, rischia l’irrilevanza. Chi rappresenta la cooperazione si propone come agente attivo per ripianare gap che insistono sui territori. Le cooperative sono imprese costituite da persone al servizio delle persone e delle comunità. È alla luce di queste caratteristiche che va parametrata l’attività di rappresentanza che non è solo fare lobby, ma avere una visione di Paese che può essere migliorata dall’azione delle nostre imprese. Chi fa rappresentanza, così come chi guida le cooperative, dovrà sviluppare capacità non solo di rappresentanza imprenditoriale, ma anche e soprattutto affinare la sensibilità per intercettare i bisogni e trovare le risposte più adeguate alle crescenti richieste di una società complessa e in continua metamorfosi".

Re. C.