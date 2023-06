Il nodo del commissariato Trasferimento in stallo

di Sandra Nistri

Secondo la tabella di marcia diffusa a suo tempo il commissariato di polizia di Sesto entro la fine di quest’anno avrebbe dovuto trovare una nuova casa nell’ex Consiag, in via Savonarola, lasciando l’attuale sede di via Gramsci che, da tempo, presenta evidenti problematiche. L’ipotesi, però, sembra destinata a tramontare, almeno per quanto riguarda i tempi, visto che il cantiere non è ancora stato allestito e la sola cosa che campeggia davanti all’immobile è l’erba alta. Uno scenario che ha fatto scattare una interrogazione a risposta scritta al sindaco Falchi da parte dal capogruppo di Italia Viva Gabriele Toccafondi: "La mia richiesta – spiega – visto che il cronoprogramma annunciato è ampiamente saltato, nasce dalla volontà di conoscere se è confermata la possibilità che il commissariato di polizia possa essere ospitato nella sede ex Consiag, la tempistica dei tempi di adeguamento e la previsione di trasferimento. Visto che la questione investe però livelli diversi dal Comune, in questo caso il Ministero degli Interni, ho inviato una sollecitazione per la presentazione di interrogazioni parlamentari sul tema ai due nostri parlamentari, Matteo Renzi per il Senato e Francesco Bonifazi per la Camera".

L’urgenza di avere notizie deriva dal fatto che il commissariato rappresenta un presidio importante per Sesto: "La sicurezza – prosegue Toccafondi – è un fatto reale e in questo senso il ruolo del commissariato risulta fondamentale. Da tempo è allo studio una sede più consona e adeguata rispetto a quella attuale di via Gramsci e l’ipotesi del trasferimento nella sede ex Consiag è avanzata da anni. Con risposta ad una interrogazione precedente era emerso che Consiag e Ministero degli Interni avevano firmato l’accordo e che i lavori sarebbero stati conclusi entro il dicembre 2023".

"A novembre – continua – in consiglio comunale, era stato riferito che i lavori erano in partenza ed entro un anno la nuova sede sarebbe stata pronta e a disposizione. Così, evidentemente, non è stato visto che non c’è alcun cantiere in atto. Quindi sicuramente i tempi non saranno rispettati e ci saranno dei ritardi. È prioritario dunque comprendere se ci siano ripensamenti sul luogo o problemi sopraggiunti". Fra l’altro – conclude il capogruppo consiliare di Italia Viva - "il commissariato attualmente è ospitato presso un immobile di proprietà di un privato ad un canone più alto rispetto alla nuova sede, il trasferimento quindi potrebbe anche un risparmio per l’erario". Le interrogazioni (in particolare quelle parlamentari) potranno chiarire il quadro ma da quanto è dato sapere l’accordo con il Ministero resta valido e il trasferimento nella sede ex Consiag ci sarà, anche se con tempi più lunghi visti i ritardi accumulati.