Il nodo affitti brevi. Tar, niente sospensiva. La discussione a maggio sulla delibera contestata

Tutto rimandato al nove maggio: sarà questa la data in cui i giudici del Tar entreranno nel merito della delibera di Palazzo Vecchio (in corso di approvazione dopo il sì del conslgio comunale) che pone il freno alla nascita di nuovi "B&B" dentro l’area Unesco.

Udienza brevissima, ieri mattina, durante la quale è stato deciso di non discutere della sospensiva, per affrontare direttamente il “cuore“ della questione, alla prima data utile sulla fitta agenda del tribunale amministrativo. I ricorrenti, alcuni dei quali rappresentanti dall’avvocato Riccardo Tagliaferri, sono decine. Appello al Tar anche da parte del Codacons, secondo il quale sarebbero stati necessari "altri strumenti e altri percorsi legislativi per intervenire sulle materie trattate: del resto, a riprova dell’illegittimità della delibera comunale in questione basterà ricordare, come segnala la stessa relazione, che per la Città di Venezia al fine di porre dei limiti alle locazioni de quibus è intervenuta apposita norma statale che ha stabilito tutta una serie di principi e criteri cui deve sottostare la disciplina comunale in materia, posti a tutela di beni e valori fondamentali".

La sospensione fino alla prossima primavera è salutata positivamente dal sindaco Dario Nardella: "Siamo contenti e soddisfatti di questa decisione, perché siamo i primi a volere chiarezza", ha commentato, lanciando contemporaneamente una stiletta al governo " che non riesce e non vuole fare una legge sugli affitti turistici brevi".

Prende spunto dalla classifica del Sole 24 Ore, "dove Firenze rimane saldamente nella top ten", il sindaco, per rinforzare la posizione dell’amministrazione: stando alla graduatoria l’indicatore "peggiore della città è proprio il dato medio sul canone degli affitti. Ma vi rendete conto? Firenze è al 106esimo posto. Il canone a Firenze pesa dell’84% su un reddito medio: significa che, dopo aver pagato l’affitto, non ti restano neanche i soldi per mangiare o pagare le bollette. Come mai a Firenze sono così alti, rispetto a una media del 35%? Perché la deregulation del turismo sta uccidendo i centri storici ed è una delle cause principali dell’emergenza sociale abitativa".

Reazioni anche sul fronte delle imprese ricettive. "Il Tar della Toscana non si esprime, noi rispettiamo la decisione e restiamo ottimisti - dice Lorenzo Fagnoni, presidente di Apartments Florence srl, azienda che da quasi 17 anni gestisce più di 500 abitazioni a Firenze -. Siamo fermamente convinti che la delibera sugli affitti brevi sia un danno ad un settore traino dell’economia come il turismo. È un danno per la Toscana, così come per Firenze".

"Siamo positivi sull’esito, si capirà che quell’atto porterà solo problemi - aggiunge Fagnoni -. Tutte le previsioni dicono che il turismo aumenterà, ma allora dove li mettiamo? In nuovi alberghi? Non è svantaggiando il mercato e la libertà di fare impresa che si risolvono le criticità della città. Nardella la smetta di fare campagna elettorale. Oggi la vera sfida è l’ospitalità in casa, chi afferma il contrario è in malafede. Tale delibera è anti democratica e siamo sicuri che tutto questo verrà fuori".

"Al sindaco Nardella dico solo una cosa - conclude Fagnoni -. Il giudizio è in calendario il nove maggio, esattamente un mese prima delle elezioni comunali, sarà contento il sindaco Nardella che ha fatto di questa norma uno strumento di propaganda elettorale e politica. Ma attenzione: a volte gli spot elettorali sono boomerang".

ste.bro.