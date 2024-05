Il nipote del Vate e un ex calciante. Ecco i big di Eike

Il commercialista Paolo Bambagioni (nella foto), già sindaco a Signa e consigliere regionale nel Pd che rivelò lo scandalo del Forteto, e Massimo Sabatini, consigliere comunale uscente, sono i capolista della lista civica che sostiene a Firenze il candidato del centrodestra Eike

Schmidt. I candidati al Consiglio comunale sono 18 donne e 18 uomini, con età media di 53 anni. All’interno figurano una vecchia gloria del Calcio storico fiorentino, Paolo Nelli, il luogotenente Sauro Bertinelli (ex comandante del Nucleo tutela patrimonio culturale dei carabinieri, nonché cavaliere al merito della Repubblica Italiana), l’ex Pd (classe 2003) Lorenzo Sibilla, Federico D’Annunzio, nipote del Vate Gabriele D’Annunzio, l’ex presidente del Consiglio dell’ordine dei dottori commercialisti e degli esperti contabili di Firenze Leonardo Focardi.

Schmidt ha ricordato che appunto ci sono "36 candidati la metà donne, la metà uomini, capolista Paolo Bambagioni, l’ex sindaco di Signa che ha il merito di aver scoperto il grande scandalo del Forteto e di aver portato davanti alla giustizia i responsabili, e Massimo Sabatini che ha fatto già due mandati da consigliere comunale sempre in veste civica". Tra i più critici, Sibilla: "Sono andato via dal Pd un mese fa perché non ero d’accordo con dinamiche nazionali e locali - ha detto -. Il Pd di Firenze parla tanto dei giovani ma li usa come stampelle".