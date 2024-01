Il nido rimane aperto. Ma solo per i più grandi

PONTASSIEVE

La vicenda del nido Cecco Bilecco di Pontassieve potrebbe registrare una sorta di retromarcia. "Ci hanno detto - fa sapere Serena Passerotti in rappresentanza dei genitori - che il nido non chiuderà, smentendo quello che ci aveva annunciato l’assessore il 19 dicembre scorso. Evidentemente in pochi giorni sono riusciti a trovare 50mila euro per poter rifare una nuova gara di appalto e così tenere aperta la struttura, ma solo per la sezione medio grandi. Non riapriranno infatti le iscrizioni per i lattanti. La motivazione - continua - è economica, senza dirci quali sono i costi che non si riescono a sostenere. Tenere aperto un asilo per soli quindici bambini, quando ne potrebbero essere ospitati 42, è ridicolo. Sarà la prima voce che verrà eliminata nel prossimo bilancio. Non riusciamo a capire dov’è il risparmio se i lattanti vengono spostati al nido Pesciolino di Sieci. Alla fine ci è stato garantito che, qualora ci siano più richieste di quelle preventivate, il nido Cecco Bilecco riaprirà anche per la sezione lattanti". L’Amministrazione, in una nota, fa sapere che "Nel corso delle ultime due legislature l’investimento in sviluppo educativo del Comune di Pontassieve è aumentato del 35%, con misure come il prolungamento del periodo di apertura dei nidi, gli sconti per fratelli, l’apertura di una ludoteca e di uno spazio gioco. Anche in questa occasione riusciamo ad aumentare il numero di posti globalmente disponibile nell’offerta complessiva dei nostri nidi appaltati e convenzionati, sia per lattanti che per medio/grandi".

Leonardo Bartoletti