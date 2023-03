Il newyorkese Litton dirige l’Orchestra e il pianista Taverna

L’Orchestra della Toscana torna sul palco del Garibaldi con un direttore d’eccezione: il newyorkese Andrew Litton, in grado di spaziare dall’opera al repertorio sinfonico, dal jazz alla danza. Al pianoforte, come solista, ci sarà il veneziano Alessandro Taverna che ha calcato i palcoscenici dei più prestigiosi teatri europei. Per il penultimo appuntamento con la stagione concertistica del Garibaldi, domani alle 21 in repertorio ci sono il Concerto n. 1 per pianoforte e orchestra di Brahms e la Sinfonia n. 5 "Riforma" di Mendelssohn. Il concerto sarà preceduto da "Invito all’ascolto" col professor Alessandro Papini e il Coro del Garibaldi: un incontro per approfondire le musiche, il contesto storico e gli autori dei brani in programma durante la serata e poter così vivere appieno il concerto. L’appuntamento è alle 18 al Ridotto del Teatro con ingresso gratuito.

Manuela Plastina