Il neopresidente dimissionario? "Norma sconosciuta, ma ignorata"

Sul caso di Farmapiana, e del presidente Alessandro Rouf rimasto in carica meno di una settimana, interviene il sindaco Andrea Tagliaferri per fare chiarezza, dopo gli attacchi delle opposizioni. "Abbiamo letto molte bugie, come per esempio l’affermazione che Farmapiana è senza presidente, il che danneggerebbe l’azienda. Questo non è vero, vista la presenza di un consiglio di amministrazione nel pieno delle sue funzioni", inizia la nota del sindaco. Poi spiega: "E’ emersa una norma del 2012 che vieta alle pubbliche amministrazioni o alle società pubbliche di nominare incarichi dirigenziali a lavoratori in pensione. Questo fatto ci ha colti di sorpresa, poiché la norma ha riguardato non solo il nuovo presidente, ma anche un altro membro del consiglio di amministrazione individuato da un altro comune socio".

Prosegue il sindaco: "Dalle prime verifiche emerge che anche in passato questa norma non sia stata rispettata per alcuni membri del CdA, senza che nessuno se ne fosse accorto. Stiamo verificando il motivo per cui questa norma non sia stata rispettata in passato e se possa comportare un danno erariale". Paolo Gandola, leader di Impegno Vero, aveva subito tuonato: "Quella in carica è un’amministrazione che sta continuando a procedere nel peggiore dei modi, dimostrandosi non all’altezza del compito".

"La polemica delle opposizioni – replica il sindaco – risulta tutto fumo e niente arrosto. Il pasticcio, ahimè, lo abbiamo scoperto noi grazie al presidente Rouf, che ha individuato questa incompatibilità in completa autonomia".