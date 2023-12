Il Natale di Ponte a Niccheri . Personale in concerto a oncologia

Il Natale nell’ospedale di Ponte a Niccheri è illuminato dai sorrisi di chi lo rende vivo ogni giorno: i suoi dipendenti. Infermieri, medici, operatori, impiegati amministrativi hanno affidato il loro volto al fotografo per realizzare delle palline natalizie davvero particolari, che adornano l’albero nella hall di ingresso. Sono sguardi che raccontano, dietro quei sorrisi, fatica, impegno, dedizione e emozioni. Che raccontano la cura fatta persona.

Proprio nel nome dell’umanizzazione delle cure, di un’attenzione a 360 gradi attorno al paziente, alcuni medici, infermieri e operatori hanno tolto il camice per qualche ora per indossare vestiti da elfo, da renna e da babbo Natale e intonare, tutti insieme, i canti natalizi. Un coro speciale, come corale è il loro lavoro quotidiano.

Il concerto si è tenuto nella sala di attesa A dell’oncologia medica, ad accompagnare l’inaugurazione del nuovo sistema di filodiffusione donato al reparto dai Rotary Club Bagno a Ripoli e Granducato, alla presenza anche dei volontari del Calcit di Barberino Tavarnelle. Perché la musica possa rendere più leggere le terapie e le cure. I festeggiamenti hanno fatto da cornice al convegno "L’Abbraccio delle cure integrate. Etica, qualità, sicurezza: un trinomio inscindibile", che ha fatto il punto sulla necessità di una sempre maggiore umanizzazione della cura per una migliore qualità dell’assistenza.

La direttrice del Santa Maria Annunziata Elettra Pellegrino insieme alla direzione sanitaria ha ringraziato "il lavoro e la dedizione di chi ogni giorno abita l’ospedale".