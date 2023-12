Il Natale che si accende. Dai cori ai concerti tutti gli eventi musicali

Proseguono gli appuntamenti natalizi in città. Concerto del coro Filarmonica di Molino del Piano e Coro Primavere e lettura drammatizzata, "A Christmas Carol". Appuntamento con la tradizione natalizia domenica alle 17 al circolo di San Colombano (via San Colombano 144). La direzione artistica è di Art-U per "Vibrazioni d’autunno – GirArti edizione 2023", l’evento è realizzato in collaborazione con Associazione Isola di Santa Croce e Associazione filarmonica Giacomo Puccini di Molino del Piano, con contributo e patrocinio del Comune di Scandicci e patrocinio del Comune di Firenze, della Città metropolitana di Firenze e del Comune di Pontassieve. Info e prenotazioni: 3494455814, mail [email protected] ,