Il musical sulla vita di Francesco

Il musical sulla vita di Frate Francesco, l’intramontabile "Forza venite gente" è in scena al Tuscany Hall oggi alle 20,45 e domani alle 16,45. Scritto da Mario e Piero Castellacci, con Renato Biagioli e Pietro Palumbo, lo spettacolo vede venti artisti sul palco, tra attori, cantanti e ballerini, che accompagnano il pubblico in questo viaggio musicale, che racconta una delle figure più importanti della Cristianità. Un viaggio per alcuni aspetti mistico e spirituale, per altri, di elegante intrattenimento e di travolgente simpatia. La trama, incentrata sulla figura del Patrono d’Italia, racconta i valori e le emozioni della quotidianità, ma dedica interessanti momenti e intense riflessioni sul rapporto tra padri e figli, spesso contaminato da aspettative diverse e da valori distanti. In questo particolare caso, un commerciante grezzo e banalmente materialista non può comprendere le mete superiori e trascendenti del figlio. E, per molti versi, è anche umanamente comprensibile.