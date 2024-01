Il musical omaggia la televisione. Tutti davanti al piccolo schermo in perfetto stile anni Sessanta

La televisione italiana compie settant’anni e anche il mondo dello spettacolo dal vivo si appresta a celebrare il grande cambiamento che ha portato nella vita delle persone.

E’ un omaggio alla tv anche il musical che va in scena venerdì prossimo alle 21 al Tuscany Hall, dal titolo “Il vento è cambiato”, con la compagnia Outcast.

La storia è ambientata in Italia negli anni 60, proprio quando la televisione sta entrando in tutte le case. Tutti ora attendono con trepidazione l’arrivo della trasmissione serale con i loro amati beniamini. Ma chissà che in questo clima di musica e rinnovamento non ci sia qualcos’altro che, rimasto sempre nell’ombra, non inizi a farsi sentire fino a esplodere in un meraviglioso arcobaleno.

La regia è di Katiuscia Ardinghi con la collaborazione di Francesca Cocchi, Giovanni Girasole e Francesco Russo. Nel cast Elena Polverini, Caterina Fantoni, Katiuscia Ardinghi, Giulia Ardinghi, Simone Cirri, Giuseppe Giazzi, Laura Nucci, Beatrice Puggelli, Guccio Bravi, Michela Montagnani, Giovanni Girasole, Marco Rivetti, Giulio Zoli, Sara Soncini, Monica La Rocca, Laura Luconi, Davide Lucia, Kevin Re, Fabiana Venturini, Tommaso Pastorini, Gianluca Zanelli, Francesca Puca, Valentina Nardi, Silvia Menicacci, Marcello Rossi, Andrea Franchi.

La compagnia Outcast nasce nel 2013 da un gruppo di amici che, dopo aver condiviso insieme alcuni anni di preparazione al canto musical e alla recitazione, decidono di cimentarsi in questa nuova avventura, spinti dalla loro amicizia, dalla loro creatività e dalla loro passione per questo fantastico mondo: il musical.

La compagnia si è data una struttura associativa, costituendo un’associazione con l’obiettivo di svolgere le proprie attività nel campo musicale e teatrale in particolar modo per la diffusione del Musical.

Info: www.compagniaoutcast.it

Olga Mugnaini