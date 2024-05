Il museo Ginori verso la riapertura. Partono i lavori di ristrutturazione

La notizia tanto attesa è arrivata. Dopo anni di annunci mai concretizzati sono infatti al via, con la consegna del cantiere alla ditta esecutrice, i lavori di ristrutturazione del Museo Ginori, chiuso esattamente da dieci anni, dal maggio 2014, in seguito al fallimento dell’allora Richard Ginori. Un intervento cospicuo di quasi 7,5 milioni di euro che ridarà vita alla struttura, da tempo in precarie condizioni. Nel 2017 l’edificio di viale Pratese è stato acquisito dallo Stato che lo ha affidato alla Direzione regionale Museo della Toscana del Ministero della Cultura fino al termine dei lavori. Per il primo lotto degli interventi di ristrutturazione (la cui durata è prevista in 462 giorni naturali e consecutivi), il CIPE (Comitato Interministeriale Programmazione Economica) ha stanziato, ormai diversi anni fa, 1,9 milioni di euro cui si aggiunge il già annunciato ulteriore finanziamento, di 5,5 milioni di euro, sostenuto dal Piano Strategico Grandi Progetti Culturali: consentirà il recupero integrale dell’edificio, gravemente danneggiato negli anni di abbandono precedenti all’acquisizione da parte dello Stato, attraverso il restauro e il risanamento conservativo, la riqualificazione edilizia e impiantistica e la ridistribuzione degli ambienti interni secondo le nuove esigenze funzionali e museali. Al termine del consistente pacchetto di opere, avverrà il riallestimento e poi la riapertura, uno dei più importanti al mondo dedicati alle porcellane con le collezioni che comprendono, tra l’altro, 8000 manufatti in porcellana e maiolica databili dal 1737 al 1990 e, per la parte più ’moderna’, le straordinarie creazioni di Gio Ponti. La progettazione del nuovo allestimento museale è affidata alla Fondazione Museo Archivio Richard Ginori della Manifattura di Doccia: "D’intesa con il Ministero della Cultura – sottolinea il presidente Tomaso Montanari - stiamo lavorando per predisporre il progetto di allestimento, al fine di ridurre il più possibile il tempo che ci separa dall’apertura del nuovo Museo Ginori". A ribadire il ruolo dello Stato il Ministro della Cultura Gennaro Sangiuliano: "Sin dal mio insediamento – commenta - ho seguito con attenzione anche questo dossier e saluto con soddisfazione l’apertura del cantiere". Soddisfazione per il via all’intervento, intanto esprimono anche il sindaco sestese Lorenzo Falchi, il presidente della Regione Eugenio Giani e il, Direttore regionale musei della Toscana Stefano Casciu da sempre attivi, nei rispettivi ambiti, nella vicenda.