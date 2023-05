Il Mugello non molla L’ora di ripartire Torna la fiera agricola. E si allarga

Da giovedì Borgo torna ad essere la capitale della zootecnia. Per quattro giorni, fino a domenica, sarà infatti "Fiera Agricola Mugellana", ormai una delle manifestazioni agro-zootecniche di maggior rilievo a livello regionale. Giunta quest’anno alla sua quarantaduesima edizione. Una Fiera come sempre collocata negli spazi del Foro Boario, e che si riprende anche il consueto posto nel calendario di primavera.

"Assume un significato particolare la Fiera Agricola del Mugello – ha detto ieri la vicepresidente regionale e assessore all’agroalimentare Stefania Saccardi, presentando a Firenze l’evento- cadendo nel momento in cui l’Alto Mugello è stato flagellato dalle frane e dall’alluvione che hanno devastato l’Emilia Romagna e che hanno portato gravissimi danni anche all’agricoltura e all’allevamento dei nostri agricoltori. E’ sicuramente bene che il Comune di Borgo San Lorenzo promuova questa manifestazione, perché valorizzare e sostenere la nostra agricoltura e zootecnia adesso è più che mai fondamentale".

Il programma della Fiera è molto ricco. Coinvolge anzitutto gli operatori, le associazioni di categoria, le scuole. Ed offre una vetrina sempre più ampia delle attività di settore. La vicesindaco di Borgo San Lorenzo, Cristina Becchi, assessore all’agricoltura, lo sottolinea: "La Fiera da sempre ha voluto sostenere i nostri agricoltori e allevatori, facendo conoscere e valorizzando i prodotti locali. Il messaggio che vogliamo dare è chiaro: il Mugello è una terra che produce qualità e cibo sano, a tutela dell’ambiente e della salute. Anche nelle mense scolastiche siamo impegnati ad acquistare prodotti del territorio, e che questo aiuta l’economia locale e fa mangiare i nostri ragazzi alimenti che sappiamo da dove vengono e come sono prodotti".

Così un posto di rilievo avranno il "mercato contadino", con i prodotti agroalimentari, e le filiere del territorio, dal latte alla carne, dall’olio ai cereali. Per il latte, e per la prima volta in fiera, la Mukki propone "Stalle Aperte", evento che porta tantissime persone, anche da Firenze, nelle stalle di produzione. Per la carne, con il coinvolgimento della CAF, sarà allestito un nuovo spazio dedicato alla valorizzazione dei vari tagli di carne, anche con attività di show-cooking e degustazioni, a cura dello chef Cristian Borchi. Per l’olio ci sarà un’iniziativa di Slow Food e Cia, mentre per le farine, la Siaf, che gestisce in Mugello le mense scolastiche offrirà in collaborazione con un forno locale una merenda a tutti i bambini, evidenziando le caratteristiche della panificazione che utilizza i grani antichi mugellani. Il direttore del Gal-Start Stefano Santarelli sottolinea un altro aspetto:

"Nella scorsa edizione uno degli eventi di maggior successo fu l’asta delle manze, che assunse subito un rilievo nazionale. Così l’asta è stata confermata." Gli stand al Foro Boario aprono da giovedì mattina, l’inaugurazione ufficiale venerdì alle 10. E l’intero programma su www.fieragricolamugellana.it.

Paolo Guidotti