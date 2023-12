Il Mugello come test. Ma la politica logora: "Lavoro estenuante"

di Paolo Guidotti

Salvo sorprese dell’ultimo minuto, a breve il Parlamento toglierà ogni limite ai mandati nei Comuni sotto i cinquemila abitanti, e un sindaco potrà ricandidarsi anche una terza volta nei paesi con un massimo di 15mila abitanti. Nella montagna fiorentina, in Alto Mugello, i Comuni sono tutti piccoli, e quindi per gli attuali primi cittadini si apre la prospettiva di fare il sindaco a vita.

"Non ci penso nemmeno!", dice con un sorriso Tommaso Triberti (Italia Viva) di Marradi. Lui adesso non ha in vista stress elettorali, considerando che è stato riconfermato con largo risultato meno di un anno fa. "Il sindaco – dice convinto - deve essere a tempo determinato. È un compito impegnativo, totalizzante, stressante. Un limite ci vuole, sia per chi svolge questo compito ma anche a vantaggio di chi è amministrato. C’è bisogno di visioni nuove. Noi a Marradi stiamo portando a termine un disegno, ma poi farà bene a tutti un nuovo approccio". Fare il sindaco in un piccolo comune non è semplice. "Ripeto – nota Triberti – è totalizzante. Hai a che fare ad ogni ora con i problemi di tutti. Non è così per i sindaci delle grandi città, ma nei piccoli paesi sì. Ti trovi davanti direttamente i problemi quotidiani di ognuno e te ne fai carico. Con la soddisfazione quando riesci a dare risposte ai bisogni, ma sentendoti addosso tutte le cicatrici quando invece nonostante l’impegno non riesci a ottenere i risultati che le persone si attendono".

Su questo è d’accordo anche Phil Moschetti, sindaco di Palazzuolo sul Senio, mille abitanti. Lui di mandati ne ha fatti solo uno, ma la pressione l’ha avvertita tutta: "Non è stato un mandato normale: alluvioni, terremoto, Covid, il bambino che si era perso, l’inflazione che ha disfatto tutti i conti comunali. Ed ora l’arrivo di un gruppo di migranti. Sicuramente sono stati anni difficili. E un sindaco deve far tutto: sollecitare la ditta perché asfalti subito la strada, capire quali alberi occorre tagliare".

Ma sulla rimozione dei vincoli al numero dei mandati si dice d’accordo: "Non capisco la ratio di porre un limite. Evitare lo strapotere del sindaco? Oggi il potere amministrativo è in mano ai tecnici, e non a caso quando in Comune c’è qualcosa che non va arrestano non più il sindaco ma il geometra comunale o il dirigente. Quale la ragione di limitare i mandati? Il turno lo stabiliscono gli elettori". Moschetti però un limite lo vede: "Sindaco a vita? Il problema è poterselo permettere. Lo potrebbe fare solo un pensionato, perché lo stipendio è ridicolo, 1400 euro, senza contributi e per 12 mensilità. E ne spendo 300-400 di assicurazione. Si potrà togliere il limite legale ai mandati, ma resta un altro limite, quello economico. A meno che, ripeto, tu sia un pensionato, e allora in questo caso il limite è l’Alzheimer". Il marradese Triberti al sindaco "a vita" non ci crede: "Togliere i limiti di mandato non la vedo come soluzione al problema della disaffezione alla politica. È necessario ci sia rinnovamento, e occorre creare le condizioni affinché questo rinnovamento avvenga". E sull’aspetto economico dice: "Di certo non fai il sindaco di un piccolo Comune per un guadagno. Lo fai per la passione di metterti al servizio della tua comunità. Da bambino in un tema alle elementari scrissi che il mio sogno era di fare il sindaco di Marradi.

Ho avuto la fortuna e il privilegio di poterlo fare. È bello quando la gente ha fiducia in te, scommette su di te, e ti senti utile per il tuo paese. Il risvolto della medaglia è che non ci sono né sabati né domeniche, né giorni né notti. Penso agli ultimi sei mesi, tra alluvione terremoto e alluvione, e ti sembra di non bastare mai, c’è sempre qualcosa che non sei riuscito a fare. È un impegno faticoso, che non puoi fare a vita".