Il Mugello alla Borsa del turismo

Vetrina prestigiosa, e anche parecchio utile, la Borsa internazionale del turismo di Milano, che ha visto ieri il Mugello protagonista. Al più importante appuntamento nazionale per il turismo hanno partecipato diversi amministratori locali, dal sindaco di Scarperia e San Piero e assessore al turismo dell’Unione dei Comuni del Mugello Federico Ignesti all’assessore al turismo di Scarperia e San Piero Elena Serotti, dal sindaco di Borgo San Lorenzo Paolo Omoboni alla vicesindaco borghigiana e assessore al turismo Cristina Becchi, e al sindaco di Vicchio Filippo Carlà Campa. Si è tenuto un incontro specifico anche per gli operatori nazionali e internazionali, con un riscontro molto positivo, tanto che l’agenda degli appuntamenti è già piena, e si conta possa trasformarsi in prenotazioni e in crescita di arrivi e presenze: nel 2022 oltre 111mila arrivi e oltre 300 mila presenza, con un incremento di presenze del 30,6%. "Abbiamo raccontato le attività e le caratteristiche del nostro territorio – spiega Federico Ignesti – e come intendiamo operare come Ambito turistico del Mugello con le risorse ottenute, oltre 150mila euro. Abbiamo avvertito grande apprezzamento e attenzione da parte degli operatori turistici e tour operator. I turisti chiedono spesso di soggiornare nel Mugello perché qui si riesce a creare un prodotto su misura per il cliente, che è quello che adesso viene richiesto, un turismo su misura".

Il rilancio del turismo mugellano è coinciso con il post-pandemia. Un fenomeno che già si era avvertito nelle precedenti stagioni. I turisti italiani e stranieri cercano spazi ampi, ambienti naturali, tanto verde, senza affollamenti e con ritmi distesi, storia arte e gastronomia.

E la terra mugellana su questo fronte offre molto, anche se i servizi turistici devono ancora essere strutturati compiutamente, rispetto ad altre aree con una maggiore tradizione di accoglienza del turista. Non a caso le strutture che hanno avuto già nella scorsa stagione le maggiori richieste sono stati gli agriturismi e i bed and breakfast, mentre gli alberghi non hanno ancora recuperato interamente i livelli pre-Covid. Con i dati 2022 che indicano un significativo ritorno anche dei turisti stranieri. Per questo si continua a puntare molto su un lavoro di promozione. E dopo la Bit, il Mugello sarà presente anche ad un altro importante appuntamento promozionale, quello delle Gallerie Lafayette a Parigi.

Paolo Guidotti