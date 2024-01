Il monito di Nencini: servizi a rischio

"Siamo sull’orlo della paralisi, e non uso parole avventate. Siamo alla chiusura di alcuni servizi". È il grido di allarme lanciato dal presidente della corte d’appello Alessandro Nencini all’inaugurazione dell’anno giudiziario stamani rispetto alle risorse che necessiterebbero per il buon funzionamento degli uffici. "Faremo di tutto per coprire con il volontariato ciò che le istituzioni non mettono a disposizione - ha anche detto Nencini - Ma si tratta di una resistenza che non so fino a che punto potrà andare avanti"

Mancano all’appello 16 magistrati al tribunale di

Firenze. L’organico dell’ufficio giudiziario del capoluogo toscano, "suddiviso in cinque sezioni civili, una sezione lavoro, tre penali, ufficio gip/gup, tribunale del riesame e una corte di assise, dovrebbe essere di 99 giudici". Invece "tale situazione di criticità è destinata ad aggravarsi ulteriormente entro la fine dell’anno fino a raggiungere la percentuale di scopertura dei posti di giudice del 25,68%", si legge nella relazione. "La severa carenza di organico, frutto della mancata pubblicazione di posti o numericamente insufficiente, unita alla mobilità dei magistrati senza turn over, è una variabile di cui si deve tenere conto in quanto in grado di influire negativamente nonostante i risultati brillanti sul raggiungimento degli obiettivi del Pnrr". La mancata copertura dell’organico "appare seria se rapportata alle molteplici competenze che ricadono sul tribunale di

Firenze, (in alcuni casi distrettuali) la cui attività interessa una popolazione residente al 31 dicembre 2020, pari a 998.431 cittadini". Pochi giudici se si considera che "al tribunale di Firenze sono state attribuite controversie già del tribunale per i minorenni" ed è già sede di Direzione distrettuale antimafia, del tribunale del Riesame, del tribunale di impresa, della sezione specializzata in materia di immigrazione e del collegio per le misure di prevenzione.