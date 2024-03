Il mondo non parla al femminile

Ma non ci sono quadri, dirigenti, leader locali in tacchi a spillo o più comode sneaker. O se ci sono, sono pochissime. Certo, due donne (almeno per il momento) sono in corsa per Palazzo Vecchio: Sara Funaro e Stefania Saccardi. Donne però circondate, letteralmente incalzate da uomini.

Quindi poco da stupirsi per quanto accaduto in occasione della festa dell’8 Marzo: un convegno organizzato con 22 relatori uomini. Uomini gli organizzatori, uomini gli amministratori pubblici, uomini anche gli esperti chiamati sul palco. Il resto è cronaca: quando a poche ore dall’avvio dei lavori è montata la polemica, si è scatenato il fuggi fuggi di alcuni relatori, altri hanno ‘mandato’ le vice, come la vicesindaca Alessia Bettini, per mettere una toppa a un buco. Spesso qualcuno tenta di coprire l’assenza femminile con comportamenti di facciata: le premiazioni insegnano. Ma possibile che nessuno se ne era accorto, o peggio, era sembrato normale? E solo il politicamente corretto ha costretto alcuni alla retromarcia? Il direttore di Forbes si è giustificato così: ’Ho invitato esponenti istituzionali ma, guarda caso, sono tutti maschi’. Non va meglio nel mondo nutrito dell’associazionismo: le donne hanno ruoli da gregarie. Quindi non ci scandalizziamo per il convegno ma per la rappresentatività. Perché questo 8 Marzo amaro anche a Firenze mette in mostra che le donne nelle stanze dei bottoni sono ancora poche. C’è una rettrice, Alessandra Petrucci, una prefetta, Francesca Ferrandino. Fiorentina è il magistrato più importante d’Italia, Margherita Cassano. E poi qualche direttrice di museo: adesso Cecilia Hollberg ma prima altre valide colleghe. Parliamo soltanto di mosche bianche. Si vede anche dalla toponomastica: 4 strade intitolate alle donne. Ma sapete quante sono in totale in città? 112 contro oltre duemila che commemorano uomini. Che significa? Che questa rivoluzione silenziosa avanza a fatica. Perché, come ha detto il presidente Sergio Mattarella, alle donne ancora vittime di ‘stereotipi e pregiudizi’ è chiesta una dose di fatica in più. E la constatazione peggiore è che spesso sono le donne a non dare valore alle donne, pericolose complici delle ingiustizie che ci riguardano. Molte, non tutte. Per fortuna.