Il mondo delle sei corde in vetrina. Torna il Florence Guitar Festival

Dedicato al mondo delle sei corde e rivolto alla scoperta dei giovani talenti musicali della chitarra classica, "Florence Guitar Festival" torna a Firenze con molte novità. La sesta edizione, con la direzione artistica di Ganesh Del Vescovo, si estende a quattro giorni, da domani a domenica. Si inaugura una collaborazione con il conservatorio Luigi Cherubini che ospiterà il festival sia nella sua sede storica, nella Sala del Buonumore Pietro Grossi, che nelle sede distaccata di Villa Favard. Riprende anche la Mostra di liuteria, preziosa vetrina delle migliori eccellenze italiane. Tra gli eventi principali ci sono i concerti con i grandi interpreti della chitarra classica, che vedrà come ospiti Pavel Steidl, Giorgio Albiani, Angelo Marchese e Alberto Vingiano. Le lezioni magistrali sono affidate ai maestri Alberto La Rocca, Ganesh Del Vescovo e Luigi Attademo. Un appuntamento speciale sarà l’incontro in memoria del maestro Alvaro Company (sabato). Al grande chitarrista allievo di Andrés Segovia, il festival ha intitolato i due concorsi internazionali per le nuove generazioni: quello di musica vedrà l’esecuzione dei giovani vincitori delle 5 sezioni e quello di composizione presenterà la prima esecuzione assoluta del brano vincitore dell’edizione 2022. La rassegna "Guitars and Friends" dedicherà, invece, uno spazio agli ensemble degli allievi delle scuole medie a indirizzo musicale, dei licei musicali e delle Scuole di musica. A inaugurare il primo appuntamento di "Florence Guitar Festival" giovedì sera (ore 21) al Cherubini, sarà Angelo Marchese con un concerto in omaggio a Dusan Bogdanovic. Il programma prende ispirazione dal Cd di Marchese stesso, "Dusan Bogdanovic - 48 Seasonal Preludes", per poi proseguire con musiche di celebri autori del Novecento. Il programma completo su www.florenceguitarfestival.it

O.Mu.