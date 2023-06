Il modello Scandicci sbarca a Bagno a Ripoli

Si allarga la rete della formazione nel distretto della moda. È il modello Scandicci che arriva anche in altri comuni dell’area metropolitana, dove arrivano le griffe alla ricerca di terra vergine dove intraprendere. La prima a rompere lo schema dei confini è Bagno a Ripoli, dove stanno per arrivare brand del gruppo Lvmh e Tod’s. Aspiranti modellisti e pellettieri da settembre faranno lezione nei locali dell’ex scuola di Croce a Varliano. La "prima campanella", subito dopo l’estate, darà avvio all’accordo triennale tra il Comune e l’Alta Scuola. Già dai prossimi giorni, la Scuola inizierà a insediarsi nella struttura con il trasferimento dei primi macchinari necessari alla didattica. E vedremo se sarà mantenuto il livello formativo a Scandicci. "Vista la grande richiesta di manodopera, abbiamo pensato con un’amministrazione lungimirante come quella di Bagno a Ripoli di fare matching tra domanda e offerta – commenta Franco Baccani, presidente dell’Alta Scuola di Pelletteria Italiana –. L’iniziativa trova anche il supporto di partner del territorio. Questo nuovo progetto si rivolge a giovani (e non) che hanno il desiderio di entrare nel mondo del lavoro in un settore altamente professionalizzante".

F.M.