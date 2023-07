Il mistero dell’asfalto sperimentale ‘Al primo temporale qui si allaga tutto’

Arriva la prima pioggia, e l’asfalto appena realizzato è già allagato. Succede nella zona dei lavori della semi pedonalizzazione nel centro di Scandicci. Dove gli operai sono ancora al lavoro per sistemare il corso pedonale e arrivare a collegare così piazza della Resistenza, con le altre piazze Togliatti e Matteotti. A segnalare il problema il consigliere di opposizione, Enrico Meriggi (misto di minoranza) che ha annunciato un’interrogazione. "Al primo temporale – ha detto Meriggi – il disagio è emerso in tutta la sua gravità: la nuova pavimentazione stradale non elimina l’acqua che si ammassa con pozze ben evidenti. Mi chiedo quale sia il problema. Ritengo che l’amministrazione abbia il dovere di verificare e risolvere la questione. I lavori di sistemazione del corso pedonale sono stati sbandierati dal comune, ma quello che è accaduto sicuramente ci dice che c’è qualcosa che non va". Su questo tratto di strada è in sperimentazione un nuovo tipo di asfalto, viene sagomato in maniera tale che al termine del processo assomiglia a una pavimentazione di tipo tradizionale. Sembrano masselli autobloccanti ma in realtà è una stesa di catrame posato su delle forme e poi consolidato con una resina. Il nuovo tipo di pavimentazione è in sperimentazione nella via di raccordo tra il centro ottocentesco e la parte anni ’70 di Scandicci, ma non si esclude si possa posarlo anche in altre vie del centro, in particolare nella zona di via Pantin dove, fuori da piazza della Resistenza, c’è un mondo nuovo ancora tutto da costruire per quanto riguarda l’arredo urbano.

"Voglio chiedere al sindaco e al vice sindaco – ha detto ancora Meriggi – in che modo intendano risolvere questa situazione. Perché chiaramente non può ricadere sui cittadini. Sulla semi pedonalizzazione del tratto piazza della Repubblica, via Monti, via Aleardi sono soprattutto i commercianti messi a dura prova da tanti mesi di chiusura delle strade. Con loro sono stati organizzati incontri, ma l’insoddisfazione è palpabile. Ora vediamo se sarà necessario del tempo in più per risistemare le cose, e fare sì le strade abbiano la pendenza giusta e i tombini ricevano acqua". L’interrogazione sarà discussa nel prossimo consiglio comunale, ma l’auspicio del consigliere Meriggi è che il comune si decida a intervenire anche prima dei tempi tecnici della dialettica consiliare.