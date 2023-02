"Il mio Jack ferito da un grosso cane La padrona è poi scappata di corsa Qualcuno ci aiuti a ritrovarla"

Mattinata di paura per il piccolo Jack, Russel Terrier di 6 anni, e il suo padrone Corrado, attaccati da un cane di grossa taglia. "Stavo accompagnando nostro figlio a scuola – racconta Monica Ceccanti -, quando ho visto in zona piazza Alberti, Corrado e il nostro Jack attaccati da un cane di almeno 30 kg. Sono rimasta scioccata, così come il nostro bimbo". "Stavo portando a passeggio il cane – racconta Corrado Esposito- quando all’incrocio ci siamo avvicinati a una ragazza con questo cane. Si sono incrociati, e il nostro Jack è stato attaccato e morso su tutto il muso, lasciandogli evidenti segni e staccandogli un pezzo d’orecchio. Io mi sono messo in mezzo, per evitare che lo sbranasse, ma questo cane mi ha sbilanciato e sono caduto anche io a terra, facendomi male. A quel punto ho visto la ragazza scappare. Ho fatto denuncia contro ignoti, anche per omissione di soccorso, perché è inaccettabile quello che è successo". "Questa persona è passata sotto la banca – aggiunge Monica -, quindi probabilmente riusciremo a trovarla dalle telecamere. Ma vogliamo anche fare un appello, se qualcuno avesse visto qualcosa non esiti a contattarci".

Ia.na.