Il ministro ai ragazzi: ’Sviluppate il pensiero critico’

È stato assegnato ieri, nel Salone dei Cinquecento, alla presenza del Ministro dell’Interno Matteo Piantedosi, l’XI Premio Narrativa Giovane di Nuova Antologia 2023. Promosso dalla Fondazione Spadolini, in collaborazione con il Comune di Firenze e col sostegno di ChiantiBanca, il riconoscimento è andato a Matilde Montigiani del liceo Giovanni da San Giovanni, con l’elaborato "Volevo solo essere un bambino normale" dedicato alla guerra in Ucraina. Per la vincitrice, come premio, la pubblicazione sulla rivista Nuova Antologia. "È per me un grande onore essere presente a questo premio" ha detto il Ministro Piantedosi, che ha esortato i ragazzi "a sviluppare il pensiero critico come Giovanni Spadolini e Piero Gobetti. Questa è una città meravigliosa – ha proseguito - straordinaria, oltre che per le sue bellezze per come ha segnato la storia del mondo, per un anticonformismo che ha caratterizzato la cultura, la politica, il pensiero di tutte le persone che sono passate per Firenze".

Quindi l’invito a cercare intorno a sé modelli che possano esortare a essere artefici del cambiamento, a partire dal "David di Michelangelo, esempio di come l’intelligenza può vincere tutto, anche la forza bruta". La giuria, presieduta da Cosimo Ceccuti e composta da Ilaria Camiciottoli, Caterina Ceccuti, Rodolfo Cigliana, Sara Funaro, Cristina Giachi, Roberto Marcori, Paola Maresca, Agnese Pini e Milva Segato, ha poi deciso di assegnare altri tre riconoscimenti. Il Premio della Critica è andato ad Alessia D’Ambrisi, del Liceo Castelnuovo di Firenze, per "Polvere di stelle"; il Premio Speciale a Noemi Magaldi, del liceo Alberti-Dante, per "Diritto alla felicità". Riconoscimento speciale infine alla IV del liceo Michelangiolo di Firenze per un lavoro di gruppo di stampo giornalistico. A partecipare al premio erano stati i licei fiorentini Castelnuovo, Alberti-Dante, Galileo, Michelangiolo, Petrarca, l’educandato Santissima Annunziata, il liceo Giovanni da San Giovanni di San Giovanni Valdarno e l’Enrico Fermi di Cecina.

Lisa Ciardi