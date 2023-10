Il mimo di Firenze in un libro: "Vi racconto la mia arte di strada"

Uno, nessuno, centomila volti quelli del mimo. Gioca con le espressioni, si veste da clown, diverte e commuove perché la sua arte sembra nata per la felicità di un pubblico spesso di strada, frettoloso ma attento, spesso semplice però esigente.

Luigi Grey Benassai lo sa bene, lui è un mimo dei nostri giorni ed è amatissimo. Il suo palcoscenico è, da oltre vent’anni, l’angolo tra piazza della Signoria a Firenze e la Galleria degli Uffizi, ed è da lì che ha inizio la sua avventura, la stessa che ancora ogni giorno si rinnova senza sosta ed è capace di sorprenderlo nella girandola di esperienze sempre nuove e diverse. Oggi la sua arte è racchiusa in un volume "Un mimo a Firenze. Luigi Benassai e il suo teatro di strada" che sarà presentato il 4 ottobre (ore 17) al Circolo degli artisti Casa di Dante in via Santa Margherita 1, a Firenze. "L’idea di raccontare in un libro il mio teatro di strada attraverso le immagini è venuta al mio amico Claudio Cantella che colpito dalle foto delle mie performance nel centro di Firenze che pubblicavo sui social, un giorno mi propose di realizzare una testimonianza affinché restasse memoria di questi tanti anni di intenso lavoro con la gente che attraversava Firenze" racconta l’autore Benassai. I due hanno raccolto così più di 150 immagini realizzate negli anni da più fotografi alternate a contributi letterari e le hanno proposte alla casa editrice Masso delle Fate che ha risposto positivamente al progetto. "Questo libro è il frutto degli scatti di artisti e intellettuali, oltre 40 persone coinvolte, che raccontano il teatro di strada, il teatro che per oltre venti anni ho vissuto Firenze" aggiunge.

Nel volume viene raccontata in un modo tutto nuovo quella forma espressiva totalmente slegata da meccanismi di apparati, dalle convenzioni, dai cliché, dai costumi delle società, che esula da tutto ciò ma che da tutto questo si contamina per rappresentarla in una maniera buffa, grottesca, autentica, chiara, aperta e riconoscibile. "Il libro raccoglie testimonianze e contributi che lo impreziosiscono e per questo ringrazio Elena Tempestini, Claudio Cantella, Giulia Cavallini, Aldo Gentileschi" aggiunge Benassai. La prefazione è dello scrittore, già biografo ufficiale di Franco Battiato, Guido Guidi Guerrera e la conclusione è di David Larible, il clown classico più famoso al mondo.