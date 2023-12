Il messaggio alla Germania: "Restituite il basamento"

Tedesco di nascita, ma ormai anche italiano di cittadinanza, Eike Schmidt interviene nella querelle sulla contesa del ‘Discobolo’ e fa un appello al popolo germanico: "È assolutamente doveroso per la Germania rimandare quanto prima la base marmorea settecentesca del Discobolo Lancellotti, rimasta finora in un museo tedesco, lo Staatliche Antikensammlungen di Monaco di Baviera. La base di per sé senza la scultura non ha alcun valore né storico né artistico, si trova nei depositi dove nessuno la può vedere".

Lo ha detto ieri il direttore degli Uffizi, proprio nella giornata della visita fiorentina del ministro della cultura, in occasione dell’inaugurazione in Galleria di una mostra dedicata alla statuaria antica degli Uffizi, dal titolo ‘Divina Simulacra’.

Era stato Gennaro Sangiuliano la scorsa settimana, rispondendo al direttore del museo di Monaco di Baviera che chiedeva all’Italia la restituzione del celebre Discobolo, a dire lapidario: "Dovranno passare sul mio cadavere".

E ieri da Firenze il ministro, ricordando che la scultura fu comprata da Hitler e poi riportata in Italia dopo la Seconda Guerra Mondiale, ha rilanciato: "Citare l’acquisto di Hitler è qualcosa di allucinante perché parliamo di due regimi totalitari, del nazismo e del fascismo, quindi quell’azione a quell’epoca fu assolutamente coercitiva per quanto mi riguarda. Auspico invece che la Germania, che è un Paese oggi pienamente democratico, un Paese con il quale noi collaboriamo benissimo a livello culturale ed abbiamo una efficace e proficua collaborazione, ci voglia restituire il basamento che è del ‘700, e quindi non coevo all’opera. Personalmente ho anche un ottimo rapporto con la mia omologa tedesca, il ministro Claudia Roth e spero si possa raggiungere un accordo ".

Il Discobolo Lancellotti reclamato dalle Staatlichen Antikensammlungen und Glyptothek di Monaco di Baviera, è attualmente al Museo Nazionale Romano. Mentre il basamento si trova appunto in un deposito tedesco. "Proprio per ricontestualizzare la scultura - ha spiegato Schmidt , è assolutamente doveroso rimandare il basamento in Italia e quindi faccio un appello a tutti i connazionali del mio paese di nascita, della nazione di cui continuo a far parte anche se ora sono italiano,-per la restituzione della base, di enorme valore per la statua del Discobolo, che in Germania non ha alcun senso". Il Discobolo conteso è una copia marmorea di epoca romana, probabilmente la versione migliore di quelle conosciute, della statua in bronzo realizzata da Mirone intorno al 455 a.C., nel periodo di congiunzione tra preclassico e classico.

Olga Mugnaini