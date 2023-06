Il mercato si sposta per lavori Fossi: "Solo temporanemente"

di Lisa Ciardi

Da settembre, per sei mesi, il mercato settimanale di Signa cambierà sede. Lo spostamento temporaneo è stato presentato agli ambulanti venerdì sera, alla presenza del sindaco Giampiero Fossi (nella foto), dell’architetto Falaschi, responsabile del settore Programmazione del territorio, e del comandante della municipale Fabio Caciolli. Ogni venerdì mattina, i banchi trovano posto fra piazza della Repubblica, viale Mazzini e via Roma. Da settembre però, proprio quest’ultima strada sarà interessata da un intervento di riqualificazione, richiedendo il trasferimento degli ambulanti.

Nascerà così un mercato provvisorio di circa 450 metri su via dei Colli, nel tratto tra via del Crocifisso e via Pistelli. "I lavori su via Roma non ostacoleranno il ripristino del mercato nella sede originaria una volta conclusi – ha detto il sindaco Fossi -. Nel frattempo stiamo lavorando per acquisire nuovi spazi, magari fra via Santelli e la fornace: stiamo studiando nuove soluzioni, a condizione però che il mercato resti in centro". "L’area individuata per lo spostamento temporaneo risponde alle caratteristiche necessarie ed è il giusto compromesso in termini di viabilità, accessibilità e sicurezza – hanno detto il comandante Caciolli e l’architetto Falaschi -. Intorno alla zona scelta si trovano numerosi parcheggi, oltre a tracciati pedonali per persone anziane o fragili. In più, dalla zona del Crocifisso si potrà raggiungere il mercato a piedi".

La sistemazione di via Roma richiederà un investimento di 900mila euro da fondi Pnrr, più 160mila euro derivanti da un bando regionale. I lavori prevedono una ciclabile fra via dei Macelli e via di Porto; la messa in sicurezza dell’incrocio via Roma-via Argine Strada; un tratto ciclo-pedonale in via Argine Strada e una Zona 30 per il collegamento con i Renai; la collocazione di piante vicino alla scuola Leonardo da Vinci; un intervento per collegare la ciclabile da via di Porto al parcheggio scambiatore; la sistemazione dei marciapiedi; una parete verde sotto l’Erta di Castello e la sostituzione del manto stradale fra via dei Macelli e via di Porto. I cantieri proseguiranno fino alla primavera 2024.