Il mercato lungo piazza Togliatti Entra nel vivo i ‘Colori dell’estate’

Giovedì sotto le stelle il programma entra nel vivo. "Colori e sapori dell’estate in Città Futura", questo il titolo del cartellone proposto dalle associazioni cittadine di commercianti con negozi ed esercizi pubblici aperti fino a mezzanotte e tante proposte. Dopo i primi due appuntamenti anche per il 13 luglio non mancheranno le iniziative: in particolare il mercato by Night. Il mercato degli ambulanti sarà dispiegato lungo la piazza Togliatti, ed è organizzato in collaborazione con Anva Confesercenti. Ci sarà inoltre l’ultima opportunità per vedere la mostra fotografica collettiva "Natura e ambiente" del Gruppo fotografico il Prisma di Scandicci nelle vetrine dei negozi. "Proseguono gli eventi serali sul territorio – ha detto l’assessore allo sviluppo economico, Andrea Franceschi (foto) – ed è anche grazie a un’offerta commerciale dagli standard qualitativi sempre più alti che Scandicci diventa attrattiva. Ringraziamo il consorzio Città Futura, le associazioni di categoria e in particolare Confesercenti, come tutto il tessuto commerciale per questa nuova stagione di dopocena estivi".

Le aree interessate dalle manifestazioni coincidono con buona parte del Centro Commerciale Naturale di Scandicci: Resistenza, Pascoli, Carducci, Togliatti, Pantin, Pascoli, Carducci, Deledda, Togliatti, Manara, Matteotti e Marconi, Alfieri, Aleardi, Repubblica. Per gli ultimi due giovedì (20 e 27 luglio) dalle 17,30 a mezzanotte, ci saranno Sbaracco e Sbaracchissimo, integrati da un mercatino di generi vari, artigianato ed enogastronomico.