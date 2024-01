Il mercato di Salvo per la moglie: "La ricordo per il suo compleanno"

Una storia di sofferenza e romanticismo che ogni gennaio, di ogni anno, prende forma: Salvo Procida ha deciso così di ricordare nel giorno del suo compleanno la moglie Tiziana, morta dieci anni fa (poco più che cinquantenne) per un tumore ai polmoni, con un mercatino per raccogliere fondi per non far soffrire i malati. "Ho volutamente scelto il giorno del suo compleanno, il giorno della sua nascita e non della sua morte. Deve essere un giorno felice, dove Tiziana aleggia nell’aria ed è con noi", racconta Salvo Procida. Una malattia durata un anno e mezzo, che ha strappato Tiziana, fisicamente, dai suoi affetti più cari, ma non dalle memorie di Salvo e di tutti i suoi amici, che ogni anno organizzano questo mercatino di beneficenza in suo onore.

"L’idea è nata dieci anni fa. Quando Tiziana stava per morire la fondazione italiana di leniterapia, File, venne ad assisterci nelle ultime settimane di vita di mia moglie. Lo fecero con una grandissima umanità, dedizione e generosità, tanto che quando Tiziana è venuta a mancare ho sentito il desiderio di fare restituire alla fondazione ciò che loro avevano dato a me", racconta Salvo.

Un mercato solidale che si realizza ogni domenica dopo il compleanno di Tiziana (25 gennaio, ndr). L’appuntamento sarà previsto per domenica, a Scandicci, nel Piazzale della Resistenza. "Siamo sempre stati una comitiva di venti amici e i nostri obiettivi sono due: non dimenticare Tiziana e ringraziare File. Abbiamo pensato ad un modo per raccogliere fondi in modo divertente e l’idea del mercatino è piaciuta subito a tutti". Un entusiasmo che si respira dalle parole di Salvo e che dopo dieci anni non è mai svanito. "Ringrazio il Comune di Scandicci che patrocina e sostiene questa ricorrenza ogni anno. I preparativi iniziano a settembre, per essere pronti a gennaio. Sentiamo che Tiziana è con noi".

Un appuntamento solidale che in città tutti aspettano in modo impaziente: "mi fermano per strada e mi chiedono ’Salvo, vero che si fa anche quest’anno il mercatino’?". Tiziana com’era? "Sono passati dieci anni, il lutto è lontano, ma il dolore è sempre presente. Tiziana era una donna che tutti amavano, dolce, solare, generosa e buona". In dieci anni il mercatino solidale "TizianaPerFile", ha raccolto 30mila euro e il ricavato viene devoluto in beneficenza alla onlus File.