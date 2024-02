Il mercato della terra arriva in città. Appuntamento domenica

Domenica torna il Mercato della Terra , dove è possibile fare acquisti diretti dai produttori del territorio e delle aziende del distretto biologico. Oltre a olio, vino, miele e zafferano, ( produzioni più rinomate del territorio) alcune aziende agricole si sono attrezzate per esporre e vendere prodotti orticoli del periodo. Non mancheranno cioccolata, conserve e prodotti di pastifici. Ma il Mercato della Terra non è solo un luogo dove fare la spesa. Per gli eventi organizzati al gazebo del Distretto Biologico e Slow Food, alle 11 si parlerà di "Salute del suolo" con la presentazione del progetto Humus, evento coordinato da Anci, con la partecipazione del Comune La missione suolo mira a guidare la transazione verso terreni sani, con una gestione sostenibile del suolo.

D.G.