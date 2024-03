Il mercato contadino diventa fisso

Il "mercato contadino" di Figline diventa ufficialmente un appuntamento fisso e il Comune pubblica due avvisi pubblici per assegnare sette banchi . Si arricchisce di novità il progetto del mercato nato nel 2022 con l’obiettivo di valorizzare i prodotti locali, promuovere la vendita di prodotti bio e stagionali e favorire l’acquisto di cibo di qualità, mettendo in contatto i produttori e le aziende agricole del territorio direttamente con i cittadini. Dopo la sperimentazione iniziata due anni fa e poi rinnovata per tutto il 2023, il Consiglio comunale ha deliberato l’istituzionalizzazione del mercato agricolo, che continuerà così a svolgersi ogni lunedì (festivi esclusi) in piazza Polonia, tra via della Comunità europea e via Romania, con orario 15-19 tra ottobre-maggio e 16-20 nel periodo giugno-settembre. Per questo motivo il Comune ha aperto due bandi per l’assegnazione di 7 dei 18 spazi totali che compongono il mercato.