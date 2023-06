Il Mensola non fa più paura, ma piace agli architetti

Sembra innocuo il Mensola, poco più di un ruscello che scende placido da Vincigliata. Ma quando piove forte, mostra tutto il suo carattere torrentizio e sale velocemente, troppo. Chi sta qui lo sa bene: l’ultima volta è successo nei primi anni ’90, quando esondò allagando parte di Coverciano. Mettici poi a peggiorare le cose quelle due strozzature: il ponticino stretto della ferrovia e il tombamento poco dopo. Ma con le casse d’espansione il rischio è quasi sparito e Coverciano può dormire sonni tranquilli. Un’opera faraonica completata a settembre 2021 in tempi record per gli italici standard: appena due anni fra progettazione, assegnazione e realizzazione. E a novembre ha dimostrato subito tutta la sua efficacia: il Mensola esonda, seppur di poco, e la cassa riceve. Ma il parco di 19 ettari, il più grande a Firenze dopo le Cascine, ne fa un unicum nel mondo, studiato da architetti e ingegneri di ogni dove come esempio di integrazione tra sicurezza idraulica e paesaggistica.

C.C.