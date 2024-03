Il mega taglio 102 alberi da eliminare. Villa Solaria perde il verde storico

Oltre cento alberi, 102 per la precisione, dovranno essere abbattuti all’interno del frequentatissimo parco monumentale di Villa Solaria. La necessità, sicuramente non piacevole, è emersa dal censimento del cospicuo patrimonio verde presente nell’area, accompagnato da valutazioni della stabilità delle alberature e rilievo altimetro del parco, effettuato prima di procedere alla progettazione definitiva dell’intervento di riqualificazione del maxi polmone verde di Quinto Alto. Dalle verifiche effettuate è emersa la presenza di 31 piante ormai secche o in mediocri condizioni sanitarie che, proprio per questa condizione, non sarebbero più recuperabili e di altri 71 per i quali, invece, è stato disposto l’abbattimento a causa di difetti strutturali definiti "insanabili" e la cui permanenza nel parco sarebbe motivo di rischio "per la loro vicinanza a strutture o luoghi altamente frequentati". Quadro confermato dall’Amministrazione comunale interpellata sul punto: "Si tratta di un intervento propedeutico alla riqualificazione del parco da 1,3 milioni di euro attualmente in fase di progettazione, finanziato con fondi europei. Le piante che saranno rimosse sono per lo più piante già morte o infestanti di modeste dimensioni, cresciute spontaneamente soprattutto nelle parti boscose e dannose per il corretto sviluppo degli altri alberi. Le alberature più grandi e significative sono circa 15, tutte inserite in classe D da precedenti VTA, Verifiche stabilità dell’albero. Su una decina di queste saranno comunque eseguiti ulteriori accertamenti e prove strumentali per valutare se procedere con l’abbattimento, in accordo con la Soprintendenza". Il censimento concluso segue quello effettuato da Arpat nel 2003 che aveva indicato un patrimonio arboreo e arbustivo superiore alle 1100 piante. Numero, però, che si era decisamente ridotto dopo la tempesta di vento del 2015 che aveva provocato la caduta di centinaia di alberi. Il progetto di riqualificazione del parco prevede, per prima cosa, l’individuazione del disegno originario dell’area verde attraverso la collaborazione con professionisti specializzati ma anche un arricchimento degli arredi: 40 panchine in legno contro le 16 attuali, 10 tavoli da pic-nic, tre fontanelli, 12 fioriere, tra l’altro, oltre che un sistema di diffusione wi-fi.